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16:28, 5 мая 2025Забота о себе

Врач назвала мощную комбинацию из двух продуктов для здоровья

Врач Бербелл посоветовала есть кожуру киви для профилактики колоректального рака
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Врач Сара Марин Бербелл заявила, что для улучшения состояния здоровья необходимо есть вместе два продукта. Их она назвала в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметила Бербелл, мощной комбинацией для здоровья является кожура киви с йогуртом. «Так мы употребим больше витамина С, чем из апельсинов, а также обеспечим свой организм пребиотиками для кишечника и большим количеством клетчатки, необходимой для профилактики колоректального рака», ─ пояснила специалистка.

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Чтобы улучшить сон, медик посоветовала есть эту комбинацию на ночь. Кроме того, благодаря кожуре киви и йогурту можно укрепить иммунитет, улучшить настроение и снизить уровень общего воспаления в организме. В заключение Бербелл добавила, что если у человека уже диагностирован рак, то ему все равно стоит есть много клетчатки, чтобы замедлить прогрессирование заболевания.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал о факторах риска рака желудка. По его словам, горячая пища связана с возникновением злокачественных новообразований.

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