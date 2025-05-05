Врач назвала причину съедать 10 килограммов клубники

Врач Милушкина посоветовала съедать в сезон 10 килограммов клубники для зрения

Врач Ольга Милушкина посоветовала в сезон съедать 10 килограммов клубники. Причину для употребления такого количества ягод она назвала в беседе с РИА Новости.

Как отметила Милушкина, в 100 граммах клубники содержится 50-100 миллиграммов витамина С. Аскорбиновая кислота особенно полезна тем людям, у которых имеются проблемы со зрением, отметила она.

По словам медика, в сезон необходимо употребить 10 килограммов клубники, чтобы поддержать оптимальный уровень витамина С в крови. Речь идет о промежутке с конца мая и до самой осени. Правда, столько времени сезон длится только в южных регионах России и при условии, что сорт ягоды плодоносит несколько раз, заключила специалистка.

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