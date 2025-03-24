Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 24 марта 2025Забота о себе

Названы четыре доступных продукта для комплексного оздоровления организма

Диетолог Бест предложила для комплексного оздоровления регулярно есть овсянку
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chiara Conti / Unsplash

Придерживающимся здорового образа жизни людям стоит включить в рацион четыре доступных продукта, которые разнообразят меню и поспособствуют комплексному оздоровлению организма. Их изданию Daily Mail назвали дипломированные диетологи Триша Бест, Эми Шапиро и Реда Элмарди.

Бест предложила регулярно есть овсянку, так как благодаря содержащейся в ней клетчатке и питательным веществам она стабилизирует уровень сахара в крови, позволяет избежать переедания и оздоравливает микрофлору кишечника. Особенно полезна эта каша будет, если добавить в нее корицу, ягоды, бананы или горсть орехов. При этом диетолог предупредила, что все полезные свойства овсянки могут быть сведены на нет, если добавить в нее много сахара или высококалорийных добавок.

В свою очередь, диетолог Элмарди подчеркнул важность для здоровья натуральных йогуртов, богатых кальцием, белком и пробиотиками. По его словам, йогурт надо употреблять ежедневно, чтобы обеспечить здоровье кишечника, от состояния которого зависят иммунитет, нервная система и метаболизм.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Не менее полезен для здоровья шпинат, заявила диетолог Шапиро. Она рекомендовала употреблять его в пищу ежедневно, поскольку он богат магнием, железом и антиоксидантами, снижающими воспаление в организме и ускоряющими расслабление и восстановление мышц после физических нагрузок.

Кроме того, диетологи призвали регулярно есть малину, чернику, клубнику и другие красные ягоды. «Они борются с воспалениями, улучшают работу мозга и контролируют уровень сахара в крови. Бонус: они восхитительны на вкус», — отметил Элмарди, добавив, что, если есть их каждый день, можно замедлить старение и снизить риск проблем с сердцем.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая посоветовала россиянам отказаться от овсянки на завтрак. Она объяснила, что, если добавить в кашу фрукты, сахар, мед и орехи, она станет настоящей инсулиновой бомбой.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше