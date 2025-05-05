Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 5 мая 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области

Балицкий: Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Каменке-Днепровской
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, для атаки города украинские подразделения использовали артиллерию, раздалось не менее шести взрывов. В результате более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без света.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что ВСУ 4 мая обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказались храм и шесть населенных пунктов региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости