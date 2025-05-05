ВСУ нанесли массированный удар по Запорожской области

Балицкий: Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Каменке-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, для атаки города украинские подразделения использовали артиллерию, раздалось не менее шести взрывов. В результате более 1150 абонентов в Каменке-Днепровской остались без света.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что ВСУ 4 мая обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказались храм и шесть населенных пунктов региона.