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16:37, 5 мая 2025Бывший СССР

Зеленский призвал к усилению санкций против России

Зеленский: Необходимо усиливать санкционное давление на Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалом, призвал усилить санкционное давление против России. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Мы обсудили необходимость дальнейшего давления на Россию, это касается прежде всего санкций», — заявил украинский лидер.

По его словам, санкции против России должны оставаться и усиливаться с протяжением украинского конфликта.

До этого Зеленский обвинил ряд политиков в ЕС в желании получить «лучшее место на Красной площади». Как отмечает издание «Обозреватель», политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в союз.

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