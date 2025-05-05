Зеленский обвинил ряд политиков в ЕС в желании получить «лучшее место на Красной площади»

Зеленский: Ряд политиков в ЕС хотят получить лучшее место на Красной площади

Некоторые европейские политики, которые пытаются блокировать вступление Украины в ЕС, делают это «не ради интересов собственной же страны», а с корыстной целью, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает «Обозреватель».

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — сказал он. Как отмечает издание, политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в объединение. Из них глава словацкого правительства высказывал намерение приехать на День Победы в Москву.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак позже намекнул на удар по Москве 9 Мая.