Фицо ответил на угрозы Зеленского участникам мероприятий в честь 80-летия Победы в Москве

Премьер Словакии Фицо: Угрозы Зеленского участникам торжеств в Москве невиданны

Угрозы Владимира Зеленского участникам торжеств в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне невиданны и смешны. Так на заявления киевских властей ответил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит ТАСС.

Словацкий политик отверг все угрозы Зеленского и добавил, что Россия будет обеспечивать безопасность мероприятий.

«Я отвергаю такие угрозы (...) Я поеду на празднования 80-й годовщины [Победы в Москве]», — высказался Фицо.

Ранее в Словакии раскрыли планы Фицо на визит в Москву 9 мая.