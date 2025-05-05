Житель Запорожской области получил 8,5 года колонии за сбыт гранат и хранение патронов

В Бердянске суд приговорил жителя к 8,5 года колонии за сбыт боеприпасов

Бердянский межрайонный суд Запорожской области приговорил 45-летнего жителя Алексея Буякова к 8,5 года колонии общего режима по делу о незаконном сбыте и хранении боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Южному военному округу.

Также мужчине назначен штраф 100 тысяч рублей. Следствие и суд установили, что он причастен к незаконному сбыту шести гранат РГД-5, двух гранат РГН, а также хранению по месту жительства 432 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области нелегальному оружейнику дали 5,5 года колонии.

