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19:41, 5 мая 2025Экономика

Жители европейского города приклеили себя к мосту в знак протеста

В Варшаве экоактивисты приклеились к мосту и заблокировали центр города
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В польской Варшаве климатические активисты движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение») приклеили себя к мосту и заблокировали центр европейского города. Протестующие требуют развития транспортной инфраструктуры, сообщает радиостанция RMF FM.

Экоактивисты начали акцию на Силезско-Домбровском мосту, заблокировав движение машин на правый берег реки Вислы. Затем протестующие пришли на Понятовский мост и приклеили к нему ладони рук, перекрыв поток транспорта. «Мост пришлось полностью отключить от движения», — сообщили в эфире радиостанции.

Представители движения Ostatnie Pokolenie выступают за рост вложений в развитие транспортной инфраструктуры Варшавы и внедрение единого проездного билета для регионального транспорта.

В ноябре 2024 года экоактивисты движения Extinction Rebellion вывалили навоз и разбили лагерь рядом со зданием Министерства внутренних дел в Риме. Юноши и девушки выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и призывали обеспечить достаточное количество рабочих мест.

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