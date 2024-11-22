Навоз вывалили в центре европейской столицы в знак протеста

Экоактивисты вывалили навоз и разбили лагерь у здания МВД в Риме

Экоактивисты движения Extinction Rebellion вывалили навоз и разбили лагерь рядом со зданием Министерства внутренних дел (МВД) в Риме. О протесте в центре европейской столицы сообщает издание Corriere della Sera.

Акция началась после 11:00 (13:00 мск), отмечает газета. Около сотни представителей климатического движения опрокинули на тротуар грузовик навоза рядом со зданием министерства, а затем установили несколько палаток.

Юноши и девушки выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и призывали обеспечить достаточное количество рабочих мест. На место проведения протеста прибыли сотрудники полиции — активистов отвозят в участок для установления личности.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil облили оранжевой краской здание посольства США в Лондоне после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Протестующие пояснили, что новый американский президент приближает мир к климатической катастрофе и подвергает риску жизни людей во всем мире.