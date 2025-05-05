Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» признался в желании сбежать из США

Звезда «Матрицы» Пантолиано признался, что хочет сбежать из США в Португалию

73-летний актер и звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» Джо Пантолиано признался, что рассматривает возможность переезда из США в Португалию. Его цитирует Page Six.

«Мне не по себе от того, что происходит в нашей стране, и я просто хочу сбежать», — высказался он, отметив, что ему трудно сосредоточиться на работе, наблюдая за новостями, поступающими от действующей администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что американские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности после вступления Трампа в должность.