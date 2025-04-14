Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:10, 14 апреля 2025Культура

Голливуд обратился к традиционным ценностям из-за политики Трампа

Le Figaro: В Голливуде обратились к традиционным ценностям из-за указов Трампа
Ольга Коровина
Мел Гибсон

Мел Гибсон. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, голливудские студии перестали уделять внимание инклюзивности и снимают меньше проектов с ЛГБТ-персонажами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Теперь кинокомпании чаще обращаются к религиозным темам. Так, студия Disney отказалась добавлять трансгендерного героя в мультфильм для детей, а на стриминговых сервисах Amazon и Netflix состоялись премьеры проектов на основе библейских сюжетов.

Известно, что в январе Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность (DEI), что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ. Издание уточняет, что в Голливуде поддерживают либеральные ценности, но приспосабливаются к политике президента США из-за тяжелой обстановки в киноиндустрии после пандемии, забастовок работников и разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Эксперты также сообщают, что компании Amazon и Apple, разделяющие взгляды Трампа, стали крупнейшими заказчиками Голливуда.

Ранее стало известно, что старейшая действующая Голливудская киностудия Paramount свернула свои DEI-программы. Совет директоров студии отменил обязательное выполнение KPI по набору сотрудников разных рас, этнических принадлежностей и гендеров. Политику DEI также пересмотрит корпорация The Walt Disney Company.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

    В России предложили создать рейтинг авиакомпаний

    Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

    В Европе допустили увеличение поставок газа из России

    Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

    Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

    НАСА и «Роскосмос» продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток снимал отчет для куратора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше