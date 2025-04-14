Голливуд обратился к традиционным ценностям из-за политики Трампа

Le Figaro: В Голливуде обратились к традиционным ценностям из-за указов Трампа

Американские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, голливудские студии перестали уделять внимание инклюзивности и снимают меньше проектов с ЛГБТ-персонажами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Теперь кинокомпании чаще обращаются к религиозным темам. Так, студия Disney отказалась добавлять трансгендерного героя в мультфильм для детей, а на стриминговых сервисах Amazon и Netflix состоялись премьеры проектов на основе библейских сюжетов.

Известно, что в январе Трамп подписал несколько указов, связанных с отменой курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность (DEI), что повлекло за собой отказ бизнеса от подобных программ. Издание уточняет, что в Голливуде поддерживают либеральные ценности, но приспосабливаются к политике президента США из-за тяжелой обстановки в киноиндустрии после пандемии, забастовок работников и разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Эксперты также сообщают, что компании Amazon и Apple, разделяющие взгляды Трампа, стали крупнейшими заказчиками Голливуда.

Ранее стало известно, что старейшая действующая Голливудская киностудия Paramount свернула свои DEI-программы. Совет директоров студии отменил обязательное выполнение KPI по набору сотрудников разных рас, этнических принадлежностей и гендеров. Политику DEI также пересмотрит корпорация The Walt Disney Company.