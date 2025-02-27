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17:21, 27 февраля 2025Культура

Старейшая студия Голливуда отказалась от равенства ради Трампа

Голливудская студия Paramount отменила программы инклюзивности из-за Трампа
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Tama / Getty Images

Старейшая действующая Голливудская киностудия Paramount свернула свои DEI-программы, пропагандирующие разнообразие, равенство и инклюзивность в компании. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как сообщают американские журналисты, на такой шаг студия пошла, чтобы соответствовать новым директивам администрации президента США. Совет директоров Paramount отменил обязательное выполнение KPI по набору сотрудников разных рас, этнических принадлежностей и гендеров.

«Руководители Paramount заявили, что в политику компании будут внесены изменения, чтобы соответствовать тенденциям по ликвидации программ, обеспечивающих разнообразие при найме на работу сотрудников компаний», — сообщили собеседники издания.

Известно, что Paramount была создана 113 лет назад. Среди главных хитов киностудии такие проекты как «Трансформеры», «Миссия невыполнима», «Крестный отец», «Форрест Гамп» и многие другие культовые фильмы.

Ранее стало известно, что такое же решение принял один из самых популярных ресторанов быстрого питания в мире. В компании McDonald’s отказались от равенства и инклюзивности при приеме на работу сотрудников.

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