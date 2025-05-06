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01:01, 6 мая 2025Ценности

46-летняя Николь Шерзингер показала новые фото в бикини

46-летняя певица Николь Шерзингер показала новые фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась кадрами с новой откровенной фотосессии. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: SplashNews.com

46-летняя певица показала фигуру в купальнике цвета хаки, а также бикини черного цвета. На одном из снимков она также позировала в тренче, надетом поверх купального костюма. Образ Шерзингер дополнили серьги-кольца и колье. При этом волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

В сентябре певица Николь Шерзингер также поделилась с фанатами снимками в откровенном наряде. Тогда поп-исполнительница запечатлела себя на камеру во время отдыха в Португалии.

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