Аллегрова призналась в ненависти к своему главному хиту

Российская певица Ирина Аллегрова призналась, что ненавидит один из своих главных хитов «Угонщица». Об этом сообщает MK.RU.
По словам корреспондентов, после выхода на сцену во время большого концерта в Кремле Аллегрова пообщалась с фанатами. Увидев артистку, поклонницы запели ее хит, однако она остановила девушек. «Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу ее», — объяснила исполнительница. Аллегрова добавила, что артистам необходим рост, поэтому нельзя жить только прошлыми достижениями.
Ранее сообщалось, что Аллегрова стала самой дорогой российской звездой в 2024 году. Мероприятие с участием артистки обойдется заказчикам в 16,5 миллиона рублей. При этом уточняется, что певица редко выступает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории.