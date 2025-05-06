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14:59, 6 мая 2025Культура

Аллегрова призналась в ненависти к своему главному хиту

Певица Ирина Аллегрова заявила, что ненавидит свой хит «Угонщица»
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Ирина Аллегрова призналась, что ненавидит один из своих главных хитов «Угонщица». Об этом сообщает MK.RU.

По словам корреспондентов, после выхода на сцену во время большого концерта в Кремле Аллегрова пообщалась с фанатами. Увидев артистку, поклонницы запели ее хит, однако она остановила девушек. «Это моя самая ненавистная песня. Я ненавижу ее», — объяснила исполнительница. Аллегрова добавила, что артистам необходим рост, поэтому нельзя жить только прошлыми достижениями.

Ранее сообщалось, что Аллегрова стала самой дорогой российской звездой в 2024 году. Мероприятие с участием артистки обойдется заказчикам в 16,5 миллиона рублей. При этом уточняется, что певица редко выступает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории.

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