Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

Президент Сирии аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой МИД и забросил трехочковый

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр иностранных дел Асад аш-Шайбани сыграли в баскетбол на одной из площадок в Дамаске. Об этом стало известно благодаря появившимся в соцсетях видео, передает Israel Hayom.

«Два чиновника демонстрируют дриблинг, обмениваются передачами и совершают броски в корзину, а президент аш-Шараа делает чистый трехочковый бросок, демонстрируя незаурядные спортивные навыки. На площадке совершенно пусто, нет ни зрителей, ни публики, только двое мужчин и оранжевый баскетбольный мяч», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что видео быстро распространилось в соцсетях по всему арабскому миру, вызвав самую разную реакцию. Часть пользователей выразили удивление меткостью бросков президента, другие же задались вопросом, не является ли видео просчитанной пиар-акцией.

Ранее стало известно, что США начали вывод войск с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.