США начали вывод войск с базы в Сирии

Sky News: США начали вывод войск с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

Командование Вооруженных сил США в Сирии начало поэтапный вывод подразделений, дислоцированных на военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его информации, колонна с американскими военнослужащими, покинув военный объект на востоке республики, направилась в Иракский Курдистан, где расположена другая крупная база США.

Провинция Дейр-эз-Зор на востоке Сирии находится под контролем курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), которой оказывают поддержку США. В этом регионе также расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения страны.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в мае может встретиться с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.