Раскрыто имя собеседника Трампа на переговорах в Саудовской Аравии

I24: Трамп может встретиться с лидером Сирии аш-Шараа в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в мае может встретиться с лидер Сирии Ахмедом аш-Шараа. Имя собеседника главы Белого дома на переговорах раскрыл телеканал i24 со ссылкой на сирийский источник.

По данным источника, встреча организована при личном посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала визит Трампа в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи с российском лидером Владимиром Путиным. О конкретных датах и деталях поездки сообщат позднее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы президента США посетить Саудовскую Аравию в мае никак не связаны с Путиным. По его словам, у российского лидера не запланирована такая поездка.