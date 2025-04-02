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12:48, 2 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Трампом

Песков: Пока нет четкого понимания о дате и времени встречи Путина и Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Пока нет четкого понимания о дате и времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Четкого понимания о дате и времени возможной встречи Путина и Трампа нет, какой-то конкретики на этот счет я вам дать не могу», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, планы президента США посетить Саудовскую Аравию с визитом в мае никак не связаны с Путиным. По его словам, у российского лидера не запланирована такая поездка.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала поездку главы Белого дома в Саудовскую Аравию в мае. Эту страну называли возможным местом встречи Путина и Трампа.

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