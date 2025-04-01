Анонсирована поездка Трампа в Саудовскую Аравию

Белый дом: Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию — именно ее ранее называли возможным местом встречи с российском лидером Владимиром Путиным. Планы Трампа анонсировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, передает ТАСС.

О конкретных датах и деталях поездки сообщат позднее.

До этого сам глава Белого дома сообщил, что в апреле или «немного позже» может отправиться в Саудовскую Аравию. Политик также уточнил, что намерен посетить ряд ближневосточных стран, в том числе Катар и, «вероятно, пару других стран», назвав также ОАЭ.

Примечательно, что американский лидер говорил, что намерен провести встречу с российским коллегой именно в Саудовской Аравии. Он также отмечал, что ожидает визита Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита в Россию. «Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи», — указал он тогда.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сроки будущей встречи двух президентов пока назвать невозможно.

