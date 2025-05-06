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23:03, 6 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл число иностранных наемников ВСУ

Бастрыкин: На стороне ВСУ воюют почти 10 тыс. иностранных наемников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют почти 10 тысяч иностранных наемников. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«К настоящему времени установлено, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимает участие не менее 9,9 тысячи наемников. В отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Наибольшее количество наемников из Грузии, Великобритании, США, иных европейских стран и стран Латинской Америки», — раскрыл Бастрыкин.

Он отметил, что в отношении 545 бойцов ВСУ и наемников вынесены обвинительные приговоры. 62 человека будут отбывать пожизненное наказание, остальных приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 30 лет.

Ранее сообщалось, что российские следователи завершили расследование уголовного дела против литовского наемника, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России.

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