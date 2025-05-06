Боец СВО показал спасшую его жизнь икону и остановленную ею пулю

Боец СВО показал сложенную в шлем икону, которая спасла его от пули

Участник специальной военной операции (СВО) показал икону, которая спасла ему жизнь в зоне боевых действий. Снятое им видео опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На кадрах боец достает из каски пробившую ее пулю и небрежно бросает ее на землю. Затем он переворачивает каску — в том месте, где была остановлена пуля, вложена двусторонняя икона.

При этом сама икона не получила никаких повреждений, что отчетливо видно на ролике. О бойце известно, что он ушел на СВО из Челябинской области.

Ранее другой участник СВО нашел в окопе икону со своим именем. Солдат утверждает, что остался жив благодаря иконе. Он заявил, что икона отвела украинские снаряды от их позиций во время обстрела.