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17:34, 6 мая 2025Забота о себе

Дачникам подсказали способы обезопасить себя во время работы в огороде

Врач Героева: На даче нужно стараться не запрокидывать голову во время работ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Болей в спине можно избежать, если правильно соблюдать механику движений при выполнении дачных работ, рассказала врач по лечебной физкультуре, профессор Ирина Героева. Способы безопасной работы в огороде она подсказала дачникам в беседе с «Известиями».

Она порекомендовала каждые час-полтора делать перерывы в работе на 10-15 минут. «Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев», — посоветовала Героева.

Больше всего при выполнении садово-огородных работ страдает позвоночник, поэтому важно не находиться долго в согнутом положении и менять позу, добавила врач. Кроме поясницы во время огородных работ часто перегружается и шея, поэтому не стоит запрокидывать назад голову, обрезая ветки с деревьев, собирая урожай с высоких деревьев или крася забор, отметила Героева. Предметы с земли она порекомендовала поднимать без наклона вперед и не прямыми руками, а немного согнутыми, расставив ноги на ширине плеч, а при перестановке предметов не скручиваться в пояснице, а поворачиваться всем телом.

Поднятие любого тяжелого предмета (более пяти килограммов) в разы усиливает весовую нагрузку на позвоночник и суставы. Поэтому необходимо равномерно распределять вес — лучше сразу на обе руки, можно также использовать при переносе какого-то груза заплечный рюкзак

Ирина Героеваврач по лечебной физкультуре

Садовые инструменты, продолжила врач, должны быть подобраны по росту. Сорняки Героева призвала выпалывать не с низких стульчиков, повышающих нагрузку на колени, а на согнутых ногах, заранее обезопасив колени специальными защитными накладками и подложив коврик.

После работы напряжение с мышц спины может снять игольчатый аппликатор на 15-20 минут, а отдохнуть — сон и легкая вечерняя прогулка, отметила Героева.

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