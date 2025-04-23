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12:40, 23 апреля 2025Забота о себе

Дачникам подсказали красивый и отпугивающий грызунов цветок

Садовод Деньер: Лаванда способна отпугнуть крыс с участка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Некоторые растения могут отпугивать крыс, рассказал садовод Дэвид Деньер. Красивый и отпугивающий этих животных цветок он подсказал дачникам в беседе с Mirror.

По словам Деньера, крысам не нравится резкий запах лаванды, приятный для человека. «Сильный запах лаванды не даст крысам учуять любую потенциальную еду в саду, сделав его зоной, не представляющей для них интереса», — добавил он.

Этот цветок можно высаживать в горшках, на бордюрах или клумбах, а также использовать в качестве живой изгороди или почвопокровного растения, уточнил Деньер.

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Кроме того, крыс способны отпугнуть бархатцы. По словам садовода, животным не нравится ни запах цветка, ни его яркий цвет.

Ранее врач-терапевт Сабина Дельманова назвала дачникам способы снять боль в спине. По ее словам, при возникновении боли нельзя доделывать начатое через силу.

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