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11:38, 6 мая 2025Забота о себе

Диетолог раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов

Диетолог Джаквинта заявила об отсутствии доказательств вреда глютена и молока
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Последнее время все больше людей отказываются от глютена и молочных продуктов, чтобы улучшить состояние здоровья. Этот тренд в беседе с изданием Infosalus раскритиковала диетолог София Джаквинта.

«Ни глютен, ни молоко не являются вызывающими воспаление продуктами. (...) Научные доказательства, подтверждающие вред этих продуктов для всех людей, отсутствуют», ─ заявила Джаквинта. По словам специалистки, молочные продукты имеют в своем составе большое количество питательных веществ. В качестве примера медик привела кальций, белок и витамин D.

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В заключение врач напомнила, что хлеб, где есть глютен, и молочные продукты на протяжении долгого времени являлись основой рациона, поэтому перед отказом от них лучше сдать соответствующие анализы, чтобы узнать, действительно ли это необходимо.

Ранее врач Александр Олмос рассказал о худших продуктах на завтрак. По его словам, во время первого приема пищи не стоит употреблять натуральный сок, чтобы не было резких скачков сахара в крови.

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