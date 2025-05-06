Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:14, 6 мая 2025Наука и техника

Европа приблизилась к созданию ударной ракеты большой дальности

Defense News: Европа приблизилась к созданию ударной ракеты большой дальности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европа приближается к созданию ударной ракеты большой дальности, выбирая основных подрядчиков программы European Long-range Strike Approach (ELSA). Об этом сообщает издание Defense News.

По словам французского парламентария Жана-Луи Тьерио, коалиция из шести стран, принимающих участие в ELSA, определилась с 13 направлениями развития программы, а в июне определит основных ее подрядчиков. Парламентарий заметил, что ведущую роль в проекте будет играть французская компания Ariane Group.

«Что очень интересно в этом проекте, так это то, что он действительно представляет собой коалицию добровольцев и суверенных государств, и он был достигнут без увязания в бюрократической волоките, с которой часто можно столкнуться в более бюрократических формах сотрудничества», — сказал он.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Идею ракеты поддерживают Франция, Германия, Польша, Италия, Швеция и Великобритания. Разработка сократит разрыв в средствах поражения с Россией, располагающей ракетами с дальностью полета от 500 до 2500 километров, способных поражать цели по всей Европе.

В марте обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт заметил, что французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R), оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способна сдержать возможное вторжение России в Европу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Военкор раскрыл местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

    Жена Джастина Бибера вышла в свет в платье из 500 часов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости