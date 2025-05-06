Хуснуллин оценил масштаб повреждений в Курской области

Хуснуллин по поручению Путина прибыл в приграничье Курской области

Вице-премьер Марат Хуснуллин по поручению президента России Владимира Путина прибыл в приграничье Курской области, чтобы оценить обстановку и масштаб повреждений на освобожденных территориях. Об этом зампред правительства написал в своем Telegram-канале.

Хуснуллин уточнил, что посетил Суджу и Большое Солдатское вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном и обсудил с ним, как продвигается процесс по подготовке к восстановлению освобожденных территорий. «Сейчас как раз идет формирование бюджета, поэтому наметили планы, что нужно сделать, какой объем работы», — поделился информацией вице-премьер. Он также поблагодарил главу государства за постоянное внимание, а военных — за освобождение Курской области. «Теперь наша задача – максимально быстро приступить к восстановлению», — подчеркнул замглавы кабмина.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл напряженный график Путина в период с 7 по 10 мая. По его словам, в указанные дни запланированы мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, а также визиты иностранных гостей.