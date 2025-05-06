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15:54, 6 мая 2025Экономика

Итальянский производитель суперкаров добился резкого роста прибыли

Bloomberg: Ferrari смогла увеличить чистую выручку на 13 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Max Rossi / Reuters

В I квартале 2025 года итальянский производитель суперкаров Ferrari увеличил чистую выручку на 13 процентов, до 1,79 миллиарда евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Чистая прибыль автогиганта в январе-марте выросла на 17 процентов, до 412 миллионов евро. В аналогичный период прошлого года речь шла о 352 миллионах. Как пишет издание, Ferrari оказалась устойчива к проблемам спроса, из-за которых страдают ее конкуренты. В этом году акции этой компании подешевели всего на процент.

Отмечается, что Ferrari продает в США одну из четырех машин. За год мировые поставки этого автогиганта выросли на процент. Однако в Китае продажи снизились на 25 процентов на фоне сдержанного спроса на западные люксовые автомобили. Впрочем, эта итальянская компания не так сильно зависит от рынка КНР, как ее конкуренты. На Китай приходится не больше д10 процентов от общего объема поставок.

В начале апреля сообщалось, что Ferrari планирует на 10 процентов повысить цены на некоторые свои автомобили, реализуемые в США.

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