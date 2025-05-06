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19:24, 6 мая 2025Культура

Известный певец примет участие в «Бессмертном полку»

Дмитрий Маликов рассказал о деде-танкисте и участии в акции «Бессмертный полк»
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что примет участие в шествии «Бессмертного полка» в рамках празднования Дня Победы. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Во время конкурса «Театр Победы» Маликов сообщил, что хочет поучаствовать в акции, так как у него есть героический родственник. Как рассказал артист, он гордится своим дедом-танкистом, который был кавалером трех орденов Красной Звезды.

Также певец вспомнил, как композитор Шостакович презентовал свою «Симфонию номер семь» в блокадном Ленинграде прямо под взрывы снарядов. «Музыка тогда спасала людей», — добавил он.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова пристыдила артистов, отказавшихся бесплатно выступать на 9 Мая. По ее мнению, те, кто не согласны петь бесплатно для людей, просто «потеряли совесть».

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