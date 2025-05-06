Отказавшихся петь бесплатно на 9 Мая звезд осудили

Вика Цыганова пристыдила артистов, отказавшихся бесплатно выступать на 9 Мая

Певица Вика Цыганова заявила, что ей стыдно за тех, кто отказался бесплатно выступать на мероприятиях ко Дню Победу. Об этом артистка написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Цыгановой, те, кто на 9 Мая не согласны петь бесплатно для людей, просто «потеряли совесть».

«Я пою в госпиталях, на передовой, бесплатно, гонорары своим музыкантам плачу из своего кармана. Горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал "ценником" своего тщеславия. Пустые глазницы, пустая душонка. Ни один гонорар не стоит вашей совести», — написала она.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова раскритиковала концерты американских рэперов в Москве.