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16:33, 6 мая 2025Культура

Отказавшихся петь бесплатно на 9 Мая звезд осудили

Вика Цыганова пристыдила артистов, отказавшихся бесплатно выступать на 9 Мая
Андрей Шеньшаков
Вика Цыганова

Вика Цыганова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Вика Цыганова заявила, что ей стыдно за тех, кто отказался бесплатно выступать на мероприятиях ко Дню Победу. Об этом артистка написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Цыгановой, те, кто на 9 Мая не согласны петь бесплатно для людей, просто «потеряли совесть».

«Я пою в госпиталях, на передовой, бесплатно, гонорары своим музыкантам плачу из своего кармана. Горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал "ценником" своего тщеславия. Пустые глазницы, пустая душонка. Ни один гонорар не стоит вашей совести», — написала она.

Ранее стало известно, что певица Вика Цыганова раскритиковала концерты американских рэперов в Москве.

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