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14:26, 6 мая 2025Россия

Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

Глава Чечни Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности. Об этом он сам рассказал в комментарии ИА «Чечня сегодня».

Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Также в комментарии журналистам издания глава Чечни порассуждал о преемнике.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров. К кому именно глава Чечни обращается с просьбой снять с него полномочия, он не уточнил.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания.

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