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22:18, 6 мая 2025Мир

Келлог заявил о готовности Киева пойти на 30-дневное перемирие

Келлог: Украина настаивает на как минимум 30-дневном перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Global Look Press

Киев настаивает на введении как минимум 30-дневного прекращения огня с возможностью продления. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News.

«Они согласны на всеобъемлющее перемирие — по суше, морю и в воздухе — минимум на 30 дней с возможностью продления. И готовы сделать это уже сегодня», — подчеркнул политик. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.

Ранее Келлог рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине, если Россия на него согласится. Также спецпосланник уточнил, что ️Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии — в честь Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней.

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