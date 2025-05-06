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12:16, 6 мая 2025Бывший СССР

Комитет Рады одобрит соглашение по недрам с США с оговоркой

Железняк: Комитет Рады одобрит соглашение Украины и США по недрам с оговоркой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Профильный комитет Верховной Рады Украины одобрит проект решения о ратификации соглашения по недрам с США с оговоркой, что депутаты не видели еще два связанных с соглашением документа и не несут ответственности за них. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Сегодня на 14:00 заседание комитета по вопросам международной политики. Там одобрят проект закона о ратификации [соглашения с США]. Кстати, там хотят, сделать пас оппозиции и прописать в тексте решения комитета, что два других соглашения парламент не знает и типа ответственность не несет», — написал он.

Парламентарий добавил, что следующие два документа по ресурсному соглашению будут касаться механизмов функционирования инвестфонда, созданного в рамках соглашения. Первый из них будет подписан американской Корпорацией по финансированию международного развития и украинским Агентством государственно-частного партнерства. Оно определит механизм создания, финансирования и структуру управления фондом. Второе соглашение определит правила управления фондом.

При этом Железняк подчеркнул, что со стороны США ни один из трех документов не требует ратификации Конгрессом.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Камельчук заявил, что ресурсная сделка Киева и Вашингтона будет действовать в границах Украины 1991 года. При этом он подчеркнул, что инвестиционные проекты в рамках соглашения будут создаваться на подконтрольной Киеву территории.

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