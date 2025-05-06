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11:54, 6 мая 2025Бывший СССР

В Раде заявили о распространении ресурсной сделки с США на территорию России

Нардеп Камельчук: Сделка с США действует в границах Украины 1991 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Юрий Камельчук

Юрий Камельчук. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ресурсная сделка Киева и Вашингтона будет действовать в границах Украины 1991 года. О распространении соглашения по недрам с США на территорию России заявил в эфире канала «Новини.live» депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, фрагмент интервью которого опубликован в Telegram.

«Есть юридическая площадь, юрисдикция, а есть действительно практическая площадь. Она точно будет действовать в международно признанных границах [1991 года]», — заявил нардеп.

Он добавил, что при этом инвестиционные проекты по соглашению с США будут создаваться на территориях, подконтрольных Киеву.

Ранее в Москве прокомментировали соглашение Украины и США по недрам. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, условия ресурсной сделки требуют внимательного анализа для формулировки официальной позиции России по соглашению.

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