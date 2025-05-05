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12:48, 5 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали соглашение Украины и США по недрам

Песков: Соглашение Украины и США по недрам требует анализа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Соглашение США и Украины по недрам требует анализа, только после него можно делать выводы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, он сообщил, что соглашение необходимо анализировать, но сам он с текстом документа не знаком. Песков добавил, что «пока не совсем понятно, о чем идет речь», поэтому комментировать соглашение невозможно.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что парламентариям скорее всего, не покажут все документы по ресурсной сделке Украины с США и будут требовать ратифицировать проект договора «вслепую». Он добавил, что вместо разъяснений по сделке правительство предложило провести консультации с представителями министерства экономики.

До этого член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин резко осудила сделку с Украиной. По словам Грин, США обладают собственными минеральными ресурсами, разработка которых привела бы к созданию новых рабочих мест.

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