Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:10, 5 мая 2025Мир

В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

Конгрессвумен Грин: Сделка с Украиной по ресурсам приведет к большим расходам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Сделка с Украиной по природным ресурсам приведет США к большим расходам. Об этом предупредила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

«Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону», — отметила конгрессвумен.

По словам Грин, США обладают собственными минеральными ресурсами, разработка которых привела бы к созданию новых рабочих мест. Она добавила, что федеральное правительство должно дать разрешение на это.

Ранее Грин заявила, что сделка о минералах с Украиной может спровоцировать новую войну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    Приговор московского педиатра за фейки о ВС РФ оставили в силе

    Военные сообщили о новых попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

    В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В Госдуме отреагировали на опубликованное Зеленским изображение с горящим Кремлем

    Турист захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь

    Актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала

    Драка во дворе во время эвакуации из взорвавшейся квартиры в Москве попала на видео

    МВД назначило проверку из-за помогавших обманывать бойцов СВО в Шереметьево полицейских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости