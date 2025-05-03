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17:50, 3 мая 2025Мир

Конгрессвумен назвала сделку США и Украины предпосылкой к новой войне

Республиканка Тейлор-Грин: сделка между США и Украиной спровоцирует новую войну
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Скотт Бессент и Юлия Свириденко

Скотт Бессент и Юлия Свириденко. Фото: Yulia Svyrydenko via Facebook / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что сделка о минералах с Украиной может спровоцировать новую войну. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

Конгрессвумен назвала соглашение о правах на добычу полезных ископаемых на Украине опасным ходом, который может стать предпосылкой для вооруженного конфликта.

«Теперь нам говорят, что мы подписали соглашение о правах на добычу полезных ископаемых на Украине, чтобы вернуть сотни миллиардов долларов, которые мы дали Украине, в то время как они использовали [эти средства] для отмывания денег, продали оружие нашим же врагам, а их лидер — диктатор, который отменил выборы, был причастен к первому импичменту Трампа и проводил кампанию в поддержку Байдена. Разве мы не усвоили урок, когда вторглись в Ирак и убили Саддама Хусейна из-за "оружия массового уничтожения"? Нашли ли мы его? И сделала ли нас богатой нефть Ближнего Востока? Ответ — нет, сегодня наш долг составляет 36 триллионов долларов», — написала Тейлор-Грин.

Тейлор-Грин также отметила, что «идти и оккупировать Украину и тратить неисчислимые суммы будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу их полезных ископаемых» потенциально «подвергает риску жизни американцев». Вместо этого она предложила добывать «собственные редкоземельные минералы, находящиеся на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад».

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Она также выразила опасение, что США могут начать войну с Ираном. «Не думаю, что мы должны бомбить зарубежные страны от имени других иностранных государств, особенно когда у них есть собственное ядерное оружие и огромная военная мощь», — написала Тейлор-Грин.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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