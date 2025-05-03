Конгрессвумен назвала сделку США и Украины предпосылкой к новой войне

Республиканка Тейлор-Грин: сделка между США и Украиной спровоцирует новую войну

Член Палаты представителей Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что сделка о минералах с Украиной может спровоцировать новую войну. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

Конгрессвумен назвала соглашение о правах на добычу полезных ископаемых на Украине опасным ходом, который может стать предпосылкой для вооруженного конфликта.

«Теперь нам говорят, что мы подписали соглашение о правах на добычу полезных ископаемых на Украине, чтобы вернуть сотни миллиардов долларов, которые мы дали Украине, в то время как они использовали [эти средства] для отмывания денег, продали оружие нашим же врагам, а их лидер — диктатор, который отменил выборы, был причастен к первому импичменту Трампа и проводил кампанию в поддержку Байдена. Разве мы не усвоили урок, когда вторглись в Ирак и убили Саддама Хусейна из-за "оружия массового уничтожения"? Нашли ли мы его? И сделала ли нас богатой нефть Ближнего Востока? Ответ — нет, сегодня наш долг составляет 36 триллионов долларов», — написала Тейлор-Грин.

Тейлор-Грин также отметила, что «идти и оккупировать Украину и тратить неисчислимые суммы будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу их полезных ископаемых» потенциально «подвергает риску жизни американцев». Вместо этого она предложила добывать «собственные редкоземельные минералы, находящиеся на федеральных землях, которые правительство конфисковало много лет назад».

Она также выразила опасение, что США могут начать войну с Ираном. «Не думаю, что мы должны бомбить зарубежные страны от имени других иностранных государств, особенно когда у них есть собственное ядерное оружие и огромная военная мощь», — написала Тейлор-Грин.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.