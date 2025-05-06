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12:19, 6 мая 2025Экономика

Концентрация пыльцы березы в Москве достигла аномальных значений

Аллерголог Логина: Концентрация пыльцы березы в Москве выше нормы в 1000 раз
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Концентрация пыльцы березы в Москве превысила норму в 1000 раз. Об аномальных и опасных для аллергиков значениях рассказала врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалистки, в этом году сезон протекает с серьезными обострениями у тех, кто не успел пролечиться от аллергии. Кроме того, появилось большое число первичных пациентов, которые до этого не наблюдали у себя реакции на цветение дерева.

Логина подчеркнула, что пыльца березы особенно опасна тем, что имеет свойство прилипать к коже и слизистым.

Ранее россиян предупредили об опасности включения кондиционеров весной. Речь идет об устройствах, которые не прошли специальную очистку. Бытовой прибор может стать рассадником плесени, опасных микроорганизмов, грибка и болезнетворных бактерий. Это происходит потому, что через кондиционер постоянно прогоняется воздух с пылью и шерстью. После запуска микрочастицы оказываются снова в воздухе и могут спровоцировать приступ аллергии или раздражение слизистых.

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