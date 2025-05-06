Криминального авторитета осудили в России за контрабанду кокаина в коробках с розами

В Петербурге авторитет Кореец получил 19 лет колонии за контрабанду кокаина

Ленинградский областной суд Санкт-Петербурга вынес приговор Сергею Югаю и Дмитрию Цурко по делу о контрабанде кокаина из Эквадора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчин признали виновными по статьям о контрабанде наркотиков, покушении на сбыт и незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном и крупном размерах. Югаю назначено 19 лет колонии особого режима, Цурко — 13 лет. Также они выплатят штраф в размере 500 и 300 тысяч рублей.

Установлено, что не позднее апреля 2022 года Югай организовал канал поставки в Россию особо крупной партии кокаина. Для прикрытия Югай использовал подконтрольную фирму «Цветочный путь». Наркотики прятали в коробках с розами, выращенными в Республике Эквадор.

Сначала коробки общей массой 11,5 килограмма самолетом доставили в Нидерланды, откуда в декабре 2022 года партию отправили фурой в Россию. На складе цветочной фирмы Цурко забрал коробки и отвез кокаин из них в арендованную квартиру. Планировалось продать товар, но 19 декабря 2022 года мужчины были задержаны. При них также обнаружили и другие наркотики.

По данным 78.ru, Югай связан с криминальным миром и более известен в нем под прозвищем Кореец.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд вынес приговор членам ОПГ, попавшимся с 23 килограммами наркотиков.