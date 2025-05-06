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11:57, 6 мая 2025Силовые структуры

Попавшихся с 23 килограммами наркотиков членов ОПГ осудили в российском регионе

В Екатеринбурге суд вынес приговор членам ОПГ, попавшимся с 23 кг наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил 12 членов организованной преступной группы (ОПГ) к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Фигурантов признали виновными в преступлении по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ организованной группой в крупном и особо крупном размере. При задержании из незаконного оборота у них изъяли более 10 килограммов героина, 12 килограммов метадона и около 1,5 килограмма опия и гашиша.

Установлено, что лидером ОПГ был иностранец. Он вовлекал своих соотечественников в преступную деятельность, формировал подразделения, в которые потом руководители нанимали операторов, курьеров, кураторов, закладчиков и кладовщиков. С марта 2022 года по июль 2024-го ОПГ распространяла наркотики по Москве, а также Московской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Челябинской областям, Приморскому краю и Республике Башкортостан.

Один осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ярославле мужчина и его возлюбленная организовали оранжерею с коноплей.

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