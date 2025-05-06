Летевшие в аэропорты Москвы самолеты ушли на запасные аэродромы

Росавиация: Летевшие в аэропорты Москвы самолеты ушли на запасные аэродромы

Самолеты, выполнявшие рейсы в аэропорты московского авиаузла, ушли на запасные аэродромы. Это связано с временными ограничениями в воздушном пространстве в районах временно закрытых аэропортов Центральной России, об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — уточняется в сообщении.

К московскому авиаузлу (МАУ) относятся аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за сутки попытались атаковать Московский регион при помощи БПЛА. Системам противовоздушной обороны удалось уничтожить два дрона самолетного типа.