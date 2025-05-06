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09:10, 6 мая 2025Россия

Машину российского депутата залили экскрементами

В Петербурге машину депутата из Приозерского района залили экскрементами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге неизвестные залили экскрементами машину депутата Мичуринского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, нечистотами было запачкано заднее стекло автомобиля, припаркованного у дома в Калининском районе.

Владелец машины написал заявление в полицию. По данным «Фонтанки», в прошлом депутату поступали угрозы, связанные с ношением символов специальной военной операции (СВО).

Серьезных повреждений у автомобиля нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что депутата из Пензы Алексея Иванова заподозрили в ношении чужих наград. Такое предположение высказали трое участников боевых действий на Украине и трое ветеранов спецназа. Они обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения боевых наград Ивановым.

ЖЗЛ
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