Машину российского депутата залили экскрементами

В Петербурге машину депутата из Приозерского района залили экскрементами

В Санкт-Петербурге неизвестные залили экскрементами машину депутата Мичуринского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, нечистотами было запачкано заднее стекло автомобиля, припаркованного у дома в Калининском районе.

Владелец машины написал заявление в полицию. По данным «Фонтанки», в прошлом депутату поступали угрозы, связанные с ношением символов специальной военной операции (СВО).

Серьезных повреждений у автомобиля нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что депутата из Пензы Алексея Иванова заподозрили в ношении чужих наград. Такое предположение высказали трое участников боевых действий на Украине и трое ветеранов спецназа. Они обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить законность ношения боевых наград Ивановым.