Мастер по эпиляции назвала главные ошибки женщин в гигиене

Мастер по эпиляции из США Рейчел Джонсон рассказала, какие ошибки в гигиене совершают женщины перед эпиляцией зоны бикини. Ее слова цитирует Daily Mail.

Джонсон отметила, что многие не знают, но перед процедурой лучше воздержаться от половых контактов хотя бы в течение нескольких часов. Она пояснила, что когда мастер отрывает полоску, на мгновение утрачивается контроль над мышцами тазового дня, и в этот момент содержимое влагалища выходит наружу. «Все оказывается на моем столе, поверьте в это. К сожалению, это так», — констатировала она.

Самой частой проблемой мастер по эпиляции назвала неумение женщины правильно пользоваться туалетной бумагой. По ее словам, некоторые делают движение от ануса к гениталиям, из-за этого остатки каловых масс попадают в интимные места и это провоцирует неприятный запах. Как предупредила Джонсон, плохой аромат — не самое плохое. Намного опаснее то, что такая привычка увеличивает риск инфекций мочевыводящих путей.

Также американка призвала девушек принимать душ перед эпиляцией интимных зон. «Был момент, когда я подумала, что у клиентки тампон, и это совершенно нормально. Я попыталась отодвинуть веревочку, а там оказалась туалетная бумага, которая свернулась в трубочку и стала похожа на веревку от тампона», — рассказала Джонсон. Она добавила, что также ей часто попадались клиентки, которые приходили на процедуру сразу после пробежки или спортзала. «Нужно вымыть все тело и обязательно надо использовать мочалку, рук недостаточно. Не надо забывать мыть ступни и зону между ягодицами», — заключила Джонсон.

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