Уролог рассказала мужчинам о правильном способе мыть пенис

Уролог Диана Торрес рассказала мужчинам, как правильно мыть пенис, чтобы предотвратить различные заболевания. Ее слова приводит издание El Universal.

«Ополосните кожу пениса и яичек большим количеством воды и нанесите немного мягкого мыла, желательно с нейтральным pH. После этого тщательно промойте, чтобы удалить остатки мыла, и дайте полностью высохнуть», ─ рассказала Торрес.

По словам медика, необрезанным мужчинам необходимо оттянуть крайнюю плоть для того, чтобы хорошо промыть головку полового члена, поскольку в этой области скапливаются выделения, которые могут привести к инфекционным заболеваниям. Важно мыть пенис после каждого секса и мастурбации, чтобы удалить семенную жидкость и смазку. В заключение специалистка призвала не наносить никакие ароматические средства на половые органы после душа, так как они могут вызвать раздражение кожи.

Ранее уролог Рена Малик призвала мужчин не сдавливать половой член подручными средствами. Данную сексуальную практику она назвала самой опасной для здоровья.