Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:29, 29 апреля 2025Забота о себе

Уролог назвала мужчинам самую опасную сексуальную практику

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom  

Уролог Рена Малик заявила, что самой опасной сексуальной практикой для мужчин является сдавливание полового члена различными предметами. Ее слова приводит издание Urgente24.

Как рассказала Малик, мужчины могут сдавливать половой член с помощью резинки для волос и других предметов, которые не предназначаются для такой сексуальной практики. Это чревато отеком пениса, нарушением кровообращения в нем и даже гангреной, если не начать лечение своевременно, заявила медик.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам врача, лучше для этой цели воспользоваться эрекционным кольцом, благодаря которому можно усилить удовольствие от секса, сохранить эрекцию во время полового акта и отсрочить эякуляцию. Однако даже это приспособление не рекомендуется носить более получаса, поскольку можно повредить пенис. В заключение специалистка призвала мужчин немедленно обращаться в больницу в случае травм из-за подручных предметов.

Ранее сексолог Ана Ломбардия рассказала, как преодолеть тревогу в постели. По ее словам, в этом поможет техника релаксации, которую стоит использовать во время мастурбации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    В Раде назвали мирный план Трампа концом для Зеленского

    Россиянка написала донос на учителя из-за двойки сына

    Украина десятки раз атаковали Россию после призыва Зеленского к прекращению огня

    В российском городе задержан похитивший ребенка с детской площадки мужчина

    Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

    Названа облегчающая боль в спине и шее поза для сна

    В Сириусе открылся крупнейший на юге России курортный кластер

    В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

    Спрос россиян на доставку машин из-за рубежа заметно вырос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости