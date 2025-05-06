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11:20, 6 мая 2025Мир

Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу не хватило голосов для избрания в первом туре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Кандидату в канцлеры ФРГ, лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания на эту должность в первом туре выборов. Это следует из трансляции голосования депутатов на сайте бундестага.

«621 депутат проголосовал за, 310 депутатов проголосовали против, 307 воздержались. Депутат Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства, по крайней мере, в 316 голосов. Он не избран федеральным канцлером Федеративной Республики Германия», — сказала председатель парламента Юлия Клекнер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношениях России и Германии при новом канцлере. Представитель Кремля заявил, что Москва будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера ФРГ.

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