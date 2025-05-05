В Кремле ответили на вопрос об отношениях России и Германии при новом канцлере

Песков: Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера ФРГ

Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Кремль уже слышал ряд заявлений, которые лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц делал до сих пор.

«Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Федеративной Республикой и Российской Федерацией», — сказал Песков.

Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Политик также отметил, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий.