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13:01, 5 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об отношениях России и Германии при новом канцлере

Песков: Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Кремль уже слышал ряд заявлений, которые лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц делал до сих пор.

«Эти заявления не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений между Федеративной Республикой и Российской Федерацией», — сказал Песков.

Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами. Политик также отметил, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий.

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