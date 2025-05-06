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14:57, 6 мая 2025Россия

Минобороны России подтвердило новый масштабный обмен пленными с Украиной

Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 205 на 205
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны России подтвердило новый масштабный обмен военнопленными с Украиной. Процедура состоялась 6 мая по формуле 205 на 205, заявило ведомство в Telegram.

Сообщается, что сейчас освобожденные российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, бойцы получили возможность связаться с родственниками. Позже солдат доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что посредничество гуманитарного характера в проведении процедуры оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 19 апреля. Тогда в Россию вернулись 246 военнослужащих, столько же было передано Украине.

ЖЗЛ
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