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15:48, 6 мая 2025Культура

Названа причина отказа сына Прилучного и Муцениеце жить с матерью

Ключкина: Сын Прилучного отказался жить с Муцениеце из-за буллинга в школе
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын российского актера Павла Прилучного и артистки Агаты Муцениеце Тимофей отказался жить с матерью из-за ее выступлений в театре-кабаре. Таким мнением поделилась светский журналист Светлана Ключкина в беседе с «Пятым каналом».

По информации СМИ, 12-летний Тимофей подвергся буллингу в школе из-за видео с отрывками выступлений Муцениеце. Известно, что артистка предстает полуобнаженной в эротической постановке «Абсолютно другая нага» в кабаре Crave. По мнению Ключкиной, это отразилось на детях актрисы, поскольку их психика еще очень ранима.

«Когда мама выступает обнаженная в кабаре, это всегда накладывает такой отпечаток», — отметила журналист. Она добавила, что это может особенно ранить сына Муцениеце, поскольку мальчики более восприимчивы. Ключкина предположила, что именно по этой причине Тимофей решил жить с отцом.

Ранее адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце назначила встречу с сыном в кабаре. Отмечалось, что место и время артистка выбирала самостоятельно.

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