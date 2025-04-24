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17:40, 24 апреля 2025Культура

Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре

Адвокат Прилучного: Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце за неделю до начала судебного процесса по определению места жительства 12-летнего сына от актера Павла Прилучного Тимофея решила встретиться с ребенком. Об этом Super.ru сообщила адвокат артиста Оксана Даниелова.

Правозащитница рассказала, что встреча матери и сына состоялась 19 апреля в «парадоксальном месте» — театре-кабаре, где выступает Муцениеце. Даниелова отметила, что место и время артистка выбирала самостоятельно. «Ребенок открыт к общению с матерью, просто у нее сменились ценности и приоритеты. Так она объяснила ему, почему не общается с ним около 8 месяцев. Будем надеяться, что в новой системе ценностей найдется время для сына», — сказала она.

Адвокат Прилучного добавила, что встреча длилась несколько часов, в ходе нее сын артистов еще пообщался с сестрой. Даниелова также опровергла слухи о том, что актер не платит алименты.

Ранее Агату Муцениеце заподозрили в беременности из-за округлившегося живота.

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